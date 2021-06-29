花蓮縣吉安鄉北昌快樂農園今年初開放後，100處耕作區認植名額即遭秒殺，吉安鄉公所再新闢種植面積，增加69個認養名額，想體驗農耕生活民眾即可報名。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉北昌快樂農園快樂農園採友善耕作方式，土地內禁用農藥噴灑。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉北昌快樂農園快樂農園採友善耕作方式，土地內禁用農藥噴灑。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉北昌快樂農園自今年初開放以來，廣受好評，100處耕作區認植名額即遭秒殺，不少想體驗農耕生活的民眾感到可惜，鑑此，吉安鄉公所將原有的景觀植栽區域重新規畫，新闢種植面積，增加69個認養名額，並祭出吉安鄉65歲以上長者可免費登記使用的好康福利，邀請大家體驗農園樂趣。

北昌快樂農園原是總面積約4000平方公尺的休耕轉作私有農地，地主呂德全今年提供給吉安鄉公所，建置成為綠地公園，除規畫涼亭、休憩區、創意景觀綠美化，還興闢友善農園種植區，100處小區塊畦田，讓鄉民登記認養種植。

天天前往認植區的農友游琇錦透過臉書分享，悠然自得用心栽種的成就、以物換物的分享，在疫情期間開啟「自種自煮」防疫模式，享受健康與美味；鄉公所主秘高文彬的孫女常和阿嬤前往菜園，每次回家後都說，只要去快樂農園種菜，阿嬤原來的頭痛就不痛了，真是神奇的特效藥。

由於認植區年初開放民眾登記後，名額秒殺，鄉長信箱屢接增額需求反應，鄉公所團隊為充分活化種植空間，滿足鄉親生活小確幸，將原有太陽花景觀植栽區域重新規畫，新闢近2000平方公尺的種植面積，增加69個認養名額，即起開放登記。

吉安鄉公所農業課長彭廉翔表示，認養一期為半年，每個認養單位收取保證金500元，月清潔費100元，若種植過程管理完善，半年後續約提供5折優惠價，每月只要50元，而吉安鄉65歲以上長者可免費登記使用。

快樂農園採責任制，由認養人負責維護管養，吉安鄉公所會定期考評認養人的管理過程，作為獎勵機制參考依據，此外，農園內採友善耕作方式，土地內禁用農藥噴灑。