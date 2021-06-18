命理師雨揚（中）捐贈防疫物資。 （雨揚國際提供）

雨揚表示大雨之後就有彩虹，要大家保持正能量。（雨揚國際提供）

新冠肺炎造成全台上萬人確診，醫療資源緊繃，命理師雨揚與雨揚慈善基金會同仁準備總數上萬餘件的醫療級口罩、醫用PVC手套及拋棄 式面罩，分贈至新光醫院、台北淡水馬偕醫院、台北內湖 三軍總醫院，希望盡微薄之力，幫助更多醫護人員，讓他們能安心地救治患者，並保護自身安全。

雨揚表示嚴峻的疫情讓每個人的壓力都很大：「尤其是辛苦的第一線醫護人員，我為他們感到很心疼，一直很想為他們做些什麼。」她強調「防疫工作，人人有責」，希望大家都要自律，遵守防疫規範，降低感染病毒的風險，才能減輕醫護人員的負擔。

雨揚也教大家防疫期間提升正能量的小撇步，建議居家防疫期間仍要1週要維持3天運動，每次要30分鐘，這樣會分泌腦內啡，讓整個人精神又快樂。其次，可以設定一些生活目標，比方說讀一些英文、學畫畫、學一首歌等，當目標實現後，就很有成就感。

雨揚慈善基金會成立9年來，捐款多達上千萬，幫助上千名學生獲得清寒獎學金及享有營養午餐。去年也捐助口罩等防疫用品給社福機構。同時，還助其他社福團體送出12萬公斤以上的白米以及捐贈愛心奶粉、文具包，並推行幫助學子們配新眼鏡的「護眼計畫」，以及推動偏鄉弱勢學子的課後校隊培力計畫，另外，還有照顧銀髮族的園藝輔療服務、幫助孩童不受凍的「寒冬暖衣計畫」等活動。

而雨揚的「雨揚樂活家族」臉書粉絲團，舉辦「一呼百應~雨你防疫14天防疫新生活」的活動，每天早上10點會在粉專PO出當天的防疫挑戰，包括在家許願、一同冥想等，與粉絲同樂，並有回饋粉絲的精心好禮，盼能跟大家一起渡過防疫的日子。