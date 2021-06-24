金門縣衛生局副局長李金治（左）致贈丁小東董事長（右）感謝狀，表揚太武之春支援抗疫的企業愛心。（李金生攝）

新冠肺炎疫情席捲全球，變種病毒來勢洶洶，金門〈太武之春〉廣播電台董事長丁小東在7月擴大接種，全台防疫的關鍵時刻，再捐贈醫療級口罩5000片和礦泉水一批，協力強化金門離島醫療能量，由縣衛生局副局長李金治代表接受，將轉發本島4大社區接種站一線醫護人員使用。

這也是丁小東在新冠肺炎疫情大爆發，繼去年3月底捐贈額溫槍一批，提供縣府及轄屬機關實施量測體溫，執行進出管制措施後，再一次發揮企業愛心，支援抗疫的實際行動獲得鄉親好評。

代表接受的李金治副局長表示，〈太武之春〉是伴隨很多鄉親成長的電台，在疫情持續緊張，全台延長3級警戒的此刻，用溫馨的廣播撫慰和激勵人心外，更以最實用的醫療物資支援防疫最前線，讓醫療工作人員獲得更多的安全、健康保障，該局將在7月擴大接種後，優先分發本島4個大型社區接種站使用。

丁小東則強調，自疫情爆發蔓延以來，從金門的「大門」尚義機場到客運港口，都可看到衛生局和醫療單位人員忙碌的身影，感謝防疫團隊用他們的專業和心力，守護金門這塊美好淨土。