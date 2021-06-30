全台三級警戒延長，不少人工作受影響，女星何如芸自疫情爆發後也停工幾乎都宅在家，可近來她和好友丁寧約戶外面交物品，卻被網友砲轟：「身為公眾人物，這樣是錯誤示範！」在網上掀起兩派聲音，何如芸也跳出來親自回應。

何如芸29日在臉書曬出和丁寧在戶外的合照，發文寫下：「疫情下的接觸總是很詭異，面交還要約在空曠無人的地方」，照片中，兩人都戴著口罩，周邊似乎也都沒人，看起來的確是特別約在空曠的地方。

何如芸和丁寧約戶外面交，被網友指錯誤示範。（圖／翻攝自臉書）

可貼文一出，就有網友留言認為疫情期間還面交不太好，留言表示「可以把東西放在管理室就好，身為公眾人物這是錯誤示範」，但也有其他人發聲替何如芸緩頰，「都已經到空曠區域了，是還有什麼錯嗎」、「不是在室內！人數也沒超過！該做的防疫措施也都有做到，請問是什麼錯誤示範呢？公眾人物不是人嗎？不用出門辦事嗎？」

而何如芸看到網友的建議，就特地回覆說明，她和丁寧全程都有戴口罩，兩人也沒近距離接觸，只因太久沒有見好姐妹才提議拍照留念，自己一直與周圍的人和狗都距離超過5公尺以上，無奈道：「我真的不知道錯在哪？」隨後她再補充自己其實就和大家一樣，和朋友拿東西、去買蛋糕或火鍋，「是因為對方是藝人就不准見面嗎？」

何如芸回覆網友。（圖／翻攝自臉書）

何如芸無奈說明。（圖／翻攝自臉書）

最後，何如芸感謝大家的建議，也喊話「不要再動怒了，防疫期間大家都很苦，維持心情平靜很重要。很抱歉這篇文引起大家不滿，真的不要再吵了....還是我要刪文謝罪呢？期待明天降到50人以下，大家開心一點」。

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