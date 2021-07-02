北市1日起針對環南市場等大型批發市場進行大規模PCR檢測，篩檢總數約7500人，其中環南市場2000多人篩檢出41人陽性確診。該新聞引起網路廣泛討論，網友紛紛表示台北疫情看似減緩，結果都只不過是沒有測而已，一測就破功！現在台北市疫情一瞬間就超越新北市了，「可以請台北市不要再拖累雙北疫情了嗎？」不過對於相關討論，柯文哲今(2)日表示，相關確診數字都在預料之中。

台北農產運銷公司群聚感染持續延燒，台北市政府針對轄下批發市場安排大規模PCR採檢，其中環南市場1日篩檢1000多人，結果有41人呈現陽性反應，該市場2日早上緊急封閉全面消毒。

該新聞引起網友注意，在論壇上進行討論，表示「真的是破口耶」、「今天台北死亡交叉新北」、「阿北還想操作屏東，結果自己爆炸」、「環南市場還是別人幫台北抓出來的」、「北農當時沒處理，我看比現在環南市場還慘」、「台北自己升四級啦，最大破口」、「+0的縣市持續三級，+41的說要開放二級了」。

不過針對相關新聞，柯文哲今日回應表示，批發市場感染是預料中會發生的事，每天有1萬多人進來上班，成員複雜，從有錢到窮人，還有捆工，半夜人聲鼎沸，中午沒人，流動性很高，批發市場第一次快篩完後，北市就啟動焦土戰術，1日止已打了1.4萬支疫苗，從承銷人到捆工、工地工人，全都打，這幾天也還在打，疫苗效果要10至14天發揮，所以期間仍陸續有感染，這是預料中的情形。