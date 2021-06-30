老五老送餐服務加強志工防疫，如全程配戴口罩、護目鏡，取餐前、送餐後都加強手部消毒。（老五老基金會提供／王文吉台中傳真）

全台實施防疫三級警戒，日間照顧中心、長照關懷據點皆已停課，長輩的照顧服務不能停擺。老五老基金會送餐志工依然維持每日到宅送餐，在落實佩戴口罩及體溫量測，盡量保持社交距離不與個案長輩直接接觸，符合防疫安全規範的前提下，防疫期間助老服務不打烊。

疫情期間老五老送餐服務因應防疫也有相關措施，像是服務前測量體溫並記錄；防疫護目鏡、口罩全程配戴；取餐前、送餐後都加強手部消毒。夏天天氣炎熱容易流汗，下午又雷陣雨頻繁，1天下來送餐志工口罩都要換到3、4片，需求量爆增。

送餐志工盡量保持社交距離不與長輩直接接觸，餐點放在門外指定地點，再通知長輩出來拿。許多獨居行動不便的長輩無法走到門外，送餐志工還是得進屋協助，甚至有時需文件資料蓋章，收取餐費等，無形中也都增加長輩與送餐志工彼此間的染疫風險。

疫情爆發後大家的危機意識增強，對周遭住戶的人際互動都會多加留意，補分長輩的鄰居看到送餐志工，認為是陌生人士充滿警戒，甚至有驅趕動作，讓送餐志工感到委屈，除了再三強調自己的身份送餐的任務，也會拿出每日的測量體溫紀錄希望讓民眾長輩都能安心。

送餐多年的葉大哥說，其實現在在外面奔跑送餐家人都會很擔心我，我們這種天天要送餐給很多長輩，跟長輩接觸頻繁的志工其實風險很高，也很需要打疫苗，現在就還在等，雖然是很擔心自己，但是也更擔心長輩沒飯吃。

老五老基金會執行長游麗裡感謝志工長期以來默默對長輩的付出與關懷，她表示，疫情間飽受染疫的心理壓力還願意繼續協助送餐，雖然現在長照機構人員、社工、長輩都已陸續施打完疫苗，但送餐志工卻遲遲還不能打，這對於整體長輩的照顧上其實是有破口隱憂的，

游麗裡希望送餐志工能盡快開始施打疫苗，同時藉此讓民眾了解目前送餐服務面臨到的考驗，一同關注弱勢獨居長輩的情況，協助捐款捐物資，共度難關。