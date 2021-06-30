立陶宛捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，愛心持續蔓延，昨傳出立陶宛社福機構湧入多筆捐款，且全都來自台灣，台大婦產科醫師施景中發文表示，他就是那87筆捐款中的其中一人，但捐款迅速達標這件事，也證明許多台灣人寧可相信先前傳出立陶宛人對捐疫苗憤怒一事，只是少數人的聲音，還是很願意去幫忙，「我更相信無我的大愛，捐，就對了」。

台大婦產科醫師施景中昨在臉書發文表示，去年疫情初期，台灣口罩還沒有很充裕，仍實施口罩實名制1.0時，政府對民眾的配額是「7天可買3片口罩」，引起不少民眾反彈，但在差不多的時間政府已著手準備對他國伸出援手。

施景中指出，去年4月台灣口罩較充足後，華航載著一箱箱的口罩送往國外，當時也有少數人為此感到憤怒，認為把口罩捐給國外，自己的配額就更少了，但他相信多數台灣人和他一樣，都是支持「人飢己飢，人溺己溺」的救援精神。

施景中說，前幾天傳出部分立陶宛民眾對政府捐台疫苗一事不知情，看到相關新聞後感到憤怒，他不曉得這是否代表多數立陶宛人的想法，但他寧可相信那憤怒，只是一小部份立陶宛人的聲音。「我更相信無我的大愛，捐，就是了。」

施景中引述作家張瀞仁的臉書，指收到Global Giving的來信，說立陶宛社福機構收到了87筆新捐款，打開報告一看發現，捐款的人全都來自台灣，還有人附上「來自台灣的愛」、「台灣愛立陶宛」的消息，讓他直呼「人心的良善總是讓我驚奇，希望我們國家捐給你們國家的疫苗可以拯救寶貴的人命，你們的善款也將拯救立陶宛人的生命，非常感謝！」

施景中透露，他就是那八十七分之一，他有參加高危險妊娠的捐款，而立陶宛社福機構的捐款迅速達標，且多來自台灣的消息，讓他感動地說「多數的台灣人都是默默支持行善，大家不會因為謠傳立陶宛人對捐台疫苗感到憤怒，就不去幫忙。」