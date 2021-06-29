立陶宛日前宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，一時間這個緊鄰波羅的海的東歐國家，成為台灣人另一個感謝的地方。作家張瀞仁透露，她收到立陶宛社福機構來信，對方說收到逾80筆捐款，本以為是幾個月的累積，結果「全部來自台灣」，讓人相當感動。

立陶宛高風險懷孕中心告訴張瀞仁，她們接到全球捐贈網（Global Giving）通知，有87筆捐款收入，中心人員感到驚訝，因為平常沒這麼多，一開始以為是幾個月下來的累積，打開報告一看，捐款全數來自台灣，「還有人附上『來自台灣的愛』、『來自台灣的感謝』、『台灣愛立陶宛』等，且捐款持續中！」

該機構表示，不知道如何表達感謝，希望立陶宛捐贈的疫苗能拯救台灣寶貴的人命，台灣人的善款也會拯救立陶宛人的生命。

張瀞仁在臉書PO文，指立陶宛高風險懷孕中心是一個社福機構，支持弱勢孕婦及嬰兒，也服務經濟狀況不好、身心條件欠佳的家庭。

目前機構專案已募得2.1萬美元，希望達到4.3萬美元的目標，張瀞仁說，若民眾行有餘力，歡迎支持。