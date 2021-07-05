新北市明日將開放70歲以上長者施打疫苗，新北市長侯友宜表示，70歲以上長者明日8至20時、、7日8時至17時開放預約，第1至5類公費對象（含孕婦）也可在上述時間以及10日、11日預約，長者預約採QR code線上預約、區公所專線服務，呼籲長者不要急，不會網路就用電話預約。

侯友宜說，疫苗預約採多元性服務，目前72歲以上長者施打疫苗，已完成7萬7100人接種，接種率92％。明日開放70歲以上長者施打，可至34家醫療院所網路預約、186家合約診所電話預約，長者不會網路就打電話預約，不管是區公所，或是鄰里都會來協助，不要急一定打得到，拜託長者不要急著在一個時間蜂擁擠進來。

侯友宜說，新北公車、新巴士、捷運駕駛和站務人員2969人也將在6、7日分梯施打疫苗，這些人員可以到各醫療院所施打，而2日起也已開放全市托育機構、居家保母疫苗接種，可施打至13日，預計將施打8808人。

侯友宜說，關於疫苗接種站的資訊可至新北災訓E點通查詢，有277處接種地點，明日起可以線上快速查詢、快速指引。