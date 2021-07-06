高雄市竹後國小師生借鏡國內本土劇，拍出黑色幽默喜劇短片「愛滋魔的逆襲」，勇奪今年教育部國小組性教育微電影比賽特優。（高市教育局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市仁武區竹後國小師生借鏡本土劇，拍攝黑色幽默喜劇短片「愛滋魔的逆襲」，描述愛滋病毒沒有疫苗防治，並以「愛滋魔」降世，提醒人類注意防範。全片由6位學生分工演出，誇張又不失風趣的演出，勇奪今年教育部國小組性教育微電影比賽特優。

該片短短5分鐘，但拍攝過程可不輕鬆。指導老師劉榮正透露，寒假時間帶6位演員準備道具、服裝與會場，劇中很多台詞為專業醫學知識，又要帶有本土劇演員的「殺氣」，讓學生們不時吃螺絲，一再NG。

劉榮正提到，一般宣導影片劇情大多模擬實際發生案例，但這種「公式化」劇情，無法吸引觀眾。因此竹後國小決定跳脫這種公式，以黑色幽默方式介紹愛滋病相關知識，讓觀眾在笑聲中看完影片，達到寓教於樂效果。

師生為拍好「搞笑」喜劇，必須很認真去呈現，才能逗笑觀眾。師生們細心觀摩本土劇中「囂張」、「嘲笑」、「憤怒」等情緒，讓小演員們一再模擬神情、語氣與動作，再套用於本身的台詞上。

劇中扮演大魔王的邱建鈞，由於有親人擔任攝影師工作，這次還參與攝影師工作。扮演黑魔王的李宥璇則依照老師事先擬好的分鏡表，初步剪輯影片。影片中的主角謝志鴻年紀最長，有點拍片經驗，貼身指導學弟妹的演技。

劉榮正直說，感謝評審的肯定，竹後國小參與的師生十分辛苦，但也很有自信，得獎是公平的；學校雖然僅60餘人，但大家都很支持，在道具、服裝、場地與行政上給予充足支援，這是屬於竹後國小全體師生的榮耀。