由廣瀨鈴和櫻井翔聯手主演懸疑推理劇《涅墨西斯》，找來新銳導演入江悠操刀，再加上江口洋介、勝地涼、中村蒼、仲村亨、真木陽子、橋本環奈等實力派演員同台飆戲，登場角色超過80人，每集都會有不同驚喜，製作人北島直明表示：「2人的反差是本劇最有趣的賣點。如果廣瀨鈴和櫻井翔不演的話，這部戲就拍不成了！」

該劇光是編劇就有6位，透過每集不同的事件，讓觀眾相當期待，稱讚此劇擁有「豐富且有魅力的角色，在解謎的過程中，越是接近真相越是心跳加速」，有點重又不會太重的劇情看起來相當愉快，製作人北島直明解析過往受歡迎的偵探劇都會有個「據點」，且角色設定就是要有個萬能助手，因此廣瀨鈴是不二人選，他也解釋「既然有個聰明伶俐的無敵助手，當然就要有個無能的偵探，這樣才會有趣」，也因此找了櫻井翔詮釋這個出張嘴的偵探，製作人強調要是他們兩人無法接演，應該就沒有這部作品了。

此劇開播後，對於櫻井翔在劇中事事得靠廣瀨鈴才能破案的兩光超廢偵探角色，粉絲笑喊「真的超乎想像」外，甚至覺得他廢得有點可愛，而廣瀨鈴帥氣的冥想動作更是大獲好評，觀眾們大讚2人根本是「最強偵探組合」。從開拍到殺青，廣瀨鈴覺得「時間一轉眼就過了」，櫻井翔則表示能與她以及江口洋介合作，度過了開心的拍攝時光。該劇6日起，每週一至週五晚間9點在WAKUWAKU JAPAN播出。