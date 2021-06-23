《2021年美國創新與競爭法》（USICA，US Innovation and Competition Act of 2021）六月初在美國參議院已獲通過，接著送入眾議院與一個眾院提出的類似法案－《NSF for the Future Act》，等待合併審議討論。USICA因為幾個原因而被關注：

1.這部法案是美國民主、共和兩黨難得一見有共識的法案。

2.法案牽涉的金額高達2500億美元，各州民意代表都希望能為轄下選區或支持者分到一杯羹。

3.一些友台法案也被納入其中，台灣媒體當然特別關注。

4.它其實違背了美國一向崇尚的經濟自由主義，是一部產業政策法案，即，政府分配納稅人的錢來補貼某一項產業中的特定企業。

5.在美國全力對抗中國的史詩篇章中的主旋律，是一闕科技曲，叫做「無盡的前沿法案」（Endless Frontier Act）。

最後一點，很多報導都提到了：USICA的前身或主體，是一部去年五月就由兩黨議員聯合提出的《無盡前沿法案》，跨越了川普、拜登兩朝，在確定了美國對中國科技戰主軸不變的前提下，才又高歌猛進，融入了《2021年戰略競爭法案》及最能觸動中共敏感神經的幾部友台法案，最後更名為《創新與競爭法》。

但是，「無盡的前沿」這個帶有詩意的名稱，從何而來呢？它很重要，代表了一個時代的印記，76年前出現時，標誌了美國推進科技進展方式的變化；76年後的再次被使用，則反映了當代美國科技發展面對來自中國的壓力，必需改弦更張。

1944年11月，原子彈的威力即將結束困獸猶鬥的日本以及二戰本身，除了戰後的國際秩序要如何建立之外，連任第四任期的美國總統羅斯福注意到一個問題：戰爭中快速發展的科技，譬如雷達與原子彈，要如何在和平時期仍能造福人類呢？

政治的歸政治，科學的歸科學，硬要以政治考量指導一切的必然是或愚蠢、或傲慢、或自私、或黑心、或兼而有之的政客，羅斯福當然不是，自然沒這麼做，他把他的疑問交給手下「科學研發辦公室」（OSRT Office of Scientific Research and Development）主任，曾任MIT工程學院院長的電機系教授Vannevar Bush。做為回應，Bush教授於1945年7月提出了一份報告，後來出版成書，直接建議「政府只有支持科學的責任，而沒有控制科學的權力」。這份報告提出時，雖然羅斯福總統已去世，但是經過一番長達5年的辯論後，終於成為接下來幾十年指導美國科技發展的綱要。

這本書就叫做《科學：無盡的前沿》（Science: Endless Frontier）。“Frontier”又可譯為「邊疆」，Bush教授是以美國先民開發西部的拓荒精神，來比擬科學家探索未知世界的毅力與勇氣。差別在於，早年美國先民跨越的邊疆，從新英格蘭十三州出發，一路向西，到了太平洋就是盡頭了，但是科學家探索的邊疆，卻是無盡的（Endless），也就是說，「前」方其實並無邊「沿」。

《Bush報告》最直接明顯的影響是美國1950年成立了「國家科學基金會」（NSF National Science Foundation）－就是文首提到眾院類似法案要加強功能的主角－模式是：政府撥給經費，由NSF贊助科學與工程領域的研究。生物醫學的研究，則由「國家衛生研究院」（NIH National Institute of Health）的預算來贊助。NIH在近一年多的新冠疫情蔓延中，聲名大噪。

當然，美國聯邦政府還有國防部、原子能委員會、農業部都會贊助科技研發經費，往往也是透過大學等研究單位，只是與NSF相比，目的性較強，譬如國防部轄下的「先進研究計劃局」（DARPA Defense Advanced Research Projects Agency），冷戰時為了防範美、蘇一旦發生核戰，各大城市間電腦聯繫可能中斷的情況，提出電腦網路計劃，結果演化成今天聯結全球的Internet。目的性強，也不見得是壞事啦，成就又一個軍用科技大大貢獻人類的經典範例。

二戰時的美國政府只支持對政府有用的科學與科學家，Bush教授試圖改變這種政界與科學界的關係，但他也深諳政治運作的邏輯，所以用「基礎科學研究」一詞取代同行建議的「純科學研究」，並且在報告中強調，基礎研究是技術進步的先行者，科學成果應用於實務，意味著創造工作機會、提高工資、社會福祉。這些話，政府愛聽，接受了他建議的模式：政府只出錢，科學家－往往是大學教授或研究機構研究員－的日常管理，包括研究方法和研究範圍，都仍由他們平常工作的單位負責。這種模式，後來也被別的國家所模仿，包括台灣。

上一回，76年前，美國因為戰爭威脅解除了，Bush教授以「無盡的前沿」為科學家爭取到自由研究的空間。這一回，76年後，提案的民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）再搬出「無盡的前沿」，卻是要限縮研究科學的自由，改由政府指導項目與經費使用，他的理由是：「掌握技術將左右誰是世界經濟領導者，關乎外交政策及國安未來」。

共和黨的共同提案人Todd Young則說是中國「迫使共和黨不得不把自由市場的意識形態擺到一邊」。紐約時報則發現，USICA法案中選定的科技項目，與中共提出的「中國製造2025」高度類似。

有趣，有趣，面臨來自中國的強大競爭壓力，美國竟然跟他的競爭對手更像了。

（作者為資深媒體人）

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