【愛傳媒陳念初專欄】如果不是疫情，我相信有很多真相，不會赤裸裸的呈現在人民眼前。

如果不是疫情，我確認有很多事實，仍然在平行時空裡被認知解讀。如果不是疫情，我深信很多生命，一定會用莊嚴的方式設計告別。

希望就是疫情，讓台灣重新檢視同一國的定義。希望就是疫情，讓台灣再次驗證同一島的命運。希望就是疫情，讓台灣重新挑戰同一命的難關。

同一國的人，這是過去我在媒體職場上常聽到的一句話。同一國的人，還有個更白話的說法，那就是自己人。同一國指的是什麼國？ 自己人指的又是誰？談自己人，就分彼此。有同一國，就有不同國。

台灣島很小，充其量就是小國。台灣島很小，對岸從來不稱我們是一個國。台灣島很小，小島裡到底要分幾個國？哪些人不是自己人？

疫情下，不要再分藍綠疫情下，不要再爭輸贏疫情下，不要再分彼此。

把疫情當成災難看，悲天憫人的心，就會再度浮現把疫情當成國難看，同島一命的力量，就會再度展現把疫情當成難關看，不畏艱難的使命，就會再度完成。

若把疫情當政治看，人命變成數字，有人想高調，有人愈低調愈好。若把疫情當選舉看，疫苗變成戰場，有人先攻破防線，有人比誰氣長。若把疫苗當期貨看。疫苗變成賭場，看誰押寶較準，看誰最後贏家。

人性是自私的，人性也是善良的。人性是醜陋的，人性也是溫暖的。人性是獨享的，人性也是共享的。

6月28日最新染疫死亡的數字是635人，正在逐漸逼近台灣重大事故中，最令人難過的699這個數字，這真是個傷心里程碑。

染疫死亡數請不要跟國際比，跟台灣人熟悉的災難對照。

它超過1958年823砲戰439人死亡，它近逼2009年88風災699人死亡與失蹤，疫情死亡數字還在持續增加中，它接近1991年算起的華航空難總罹難數699人，它早已超越Sars73人死亡，它超越1911年以來台鐵事故的總死亡數。

扣除921大地震2415人死亡外，從1946年新化地震以來，其餘累積的地震死亡人數不到600人。

以上的災難，做個有記憶的台灣人，到現在都不捨與哀悼。以上的不幸，做個有血肉的台灣人，我們不能忘記血的教訓。以上的數據，做個有情感的台灣人，我們豈能冷血面對。

疫情悲劇產生的同情心，感知的敏銳度與技巧，以及表達的方式，有時一點安慰效果都沒有。同理心與同情心卻不同，是否第一時間站在人民的角度思考，給予最大的支持與傾聽，這才是同理心。

對每一位染疫或死亡的人民，給一點同理心，不要形式同情。對每一次病毒入侵群聚的事件，給一點真心，不要隔岸觀火。對每一位參與付出的人，給一點愛心，不要看他立場。

當疫情歇止的那一天，療癒期已過，傷口已深，再多的儀式與同情語言，只會觸痛受傷的心靈。

台灣是個小島，疫情下，自己人不能先打疫苗，同一國也不能分配更多的疫苗，這是疫情價值觀。

台灣是個民主島，疫情下，自救的批判並不是不團結，自己人同國人不能逾越界線。這是疫情媒體觀。

台灣是個科學島，疫情下，專家為專業服務，數據力要取信於人，透明公開是最佳途徑，這是疫情數據觀。

疫情是非常時期，自己人或同一國的人，恐害了台灣，傷了民心。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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