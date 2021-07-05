顏太太家中有身心障礙家人需照顧，家人失業生活陷入困境。(市議員黃馨慧服務處提供)

「同島一命、同舟共濟！」新冠疫情爆發將近二個月，許多善心人士紛紛站出來發揮大愛。企業匿名捐款委託市議員指名給「受到疫情衝擊，沒辦法申請紓困補助，生活困難者」；市議員黃馨慧5日牽線捐贈共10餘位民眾，將陸續捐贈中，用實際行動溫暖社會。

黃馨慧說，今日受贈者陳先生去年底借貸百萬開店，不料就碰上疫情重創事業，生意嚴重虧損、沒收入，很憂心孩子開學學費有問題；陳先生說「很謝謝善心人士幫助」。

另外，顏先生在送便當店，疫情爆發後就失業了，家中還有身心障礙家人需要照顧，孩子大學學費也無著落，只能靠殘障津貼維持生活，心裡十分恐慌。還有人在KTV工作，因為疫情停業後放無薪假，生活收入頓失，也很感謝善心人的友善協助。

對於捐贈活動，黃馨慧表示，「新冠病毒打亂你我生活，為了防疫，大家都做了莫大的犧牲，善心人士將你我連線再一起，很高興能提供小小的幫助，希望在這困難的時刻，協助您及家人不致陷入挨餓的困境。」

黃馨慧強調，期待疫情過去，受贈者能迅速回復過往安康、和樂、歡笑滿屋的家庭生活，並給予誠摯祝福。