立陶宛捐2萬劑疫苗給台灣，讓不少台灣人超級感動。網紅「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」拍影片專訪立陶宛友人，發現在當地這並不是一個吸引人的議題，一名立陶宛朋友甚至坦言，多數人不是無感，就是質疑政府為何要送疫苗。

去年疫情爆發後，台灣贈立陶宛10萬片口罩，如今立陶宛回贈2萬劑疫苗，「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」在YouTube上傳影片，專訪來自立陶宛的女性朋友賈絲蒂娜（Justina），想知道當地人對於政府贈送疫苗給台灣的看法。

賈絲蒂娜表示，最初她會得知這個新聞是因為，身邊某位好友轉發台灣總統的臉書貼文，因此她是從台灣新聞得知此事，並非是當地的新聞。而她後來試圖在當地主要媒體搜尋相關消息，卻發現媒體沒有討論，感到驚訝之餘，也猜測對當地人而言，這不是一個吸引人的消息。

賈絲蒂娜透露，對於捐疫苗給台灣這件事情，有一些立陶宛人對此感到氣憤，因為他們還記得過去立陶宛缺少疫苗的狀況，因此也有人質疑政府為何要捐疫苗？不過，也有立陶宛人認為，如今他們有了足夠的疫苗，疫苗甚至多到可能在使用完畢前過期，因此保持好關係、贈送疫苗是很有道理的事情。

賈絲蒂娜指出，對於捐疫苗給台灣的這件事情，她很想說當地人也為此感到興奮，但她詢問了身邊立陶宛朋友的看法，結果許多人對於此事是沒什麼感覺的，甚至還有些人質疑起政府捐疫苗的決定。因此她很抱歉地說，「立陶宛人沒你想像的好，下這個決定的人當然很好，但這不是絕大多數的人」。

賈絲蒂娜認為，贈送疫苗這件事情，當然不只是小國間的互相幫助，像是義美也送了一個貨櫃的小泡芙給立陶宛作為疫苗的回禮，她認為這樣很好，「國際間越多這樣的事情發生，會讓世界更加美好，所以我完全支持。」