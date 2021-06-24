三級警戒已延長至7月12日，有鑑於外勤員警協助防疫勤務勢必持續，對抗疫情，充足的防疫物資不可或缺。台中市議員李榮鴻及施志昌攜手邀集台中行善團協會、台中市互惠愛心關懷協會，感謝大甲警分局防疫第一線員警辛勞，24日致贈防疫物資一批，計有防護面罩、醫療用口罩、洗手乳、浸泡式新型洗衣晶及愛心便當，讓大甲員警在守護人民之際，也有地方企業來協助守護他們防疫安全，並由大甲分局副分局長張明輝代表接受。

台中行善團協會理事長柯朝枝表示，自己本身也是大甲在地企業主，自從疫情三級警戒後，看到員警站守防疫最前線，心中對他們無限感激，希望藉此次機會能在第一線員警個人安全防護上盡棉薄之力，共同為防疫盡一份心力。

市議員李榮鴻、施志昌表示，員警在這次全國抗疫中扮演不可或缺角色，如何減輕員警負擔、提升安全，是首要關心與迫切的，有充的防疫裝備可以汰換，執勤才能無後顧之憂，再此也特別感謝台中行善團協會、台中市互惠愛心關懷協會，大家不分你我，防疫之路共同守護。

大甲警分局副分局長張明輝指出，防疫關鍵時刻慷慨支持，市議員及民間單位協助員警推動相關防疫工作，成為防疫人員最強有力後盾，讓第一線防疫人員備感溫馨，也再次感恩站在防疫前線而持續辛苦努力的同仁。

張明輝同時呼籲，民眾配合呼籲各項防疫措施，外出時全程佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上之群聚活動，避免出入人多擁擠或高感染傳播風險場域，共同渡過艱困難關，讓疫情退散。