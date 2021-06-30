N95等級的口罩，讓第一線人員有比較好的防護。（市議員黃健豪提供）

國內傳出Delta變種病毒入侵，雖然警察及第一線防疫人員多數都已施打至少一劑疫苗，但依國外案例，即便打了兩劑疫苗仍有極高的染疫風險，第一線人員的個人的防護還是非常重要。市議員黃健豪30日與嶧玖塑膠公司的企業主，再捐贈N95等級的口罩給市警局第五分局及北屯區公所，希望能提升社區防疫人員的保護力。

黃健豪說，台灣已有Delta變種病毒已進入社區，台中市目前雖無傳出新疫情，但所有人員都嚴陣以待，其中包含取締違規群聚、加強治安熱區巡邏等穩定社會秩序的工作，都需要由警方出面執行公權力，除施打疫苗，也希望較高等級的口罩能保護每一位面對高風險環境的執勤同仁。

各地區公所也是社區防疫的第一線，除了例行的防疫工作，近期已在全區開設疫苗快打站，及到府施打疫苗等工作，之前有捐過一批防護衣，但每日口罩消耗量很大，所以這次也再捐贈口罩，供區公所派出至各快打站及到府施打支援的人員使用。

黃健豪表示，許多第一線人員陳情，缺乏高防護力的口罩，上次捐完隔離衣曾經發文許願，希望能有更多人幫忙補齊第一線人員需要的物資，而此次參與捐贈的嶧玖塑膠公司負責人張藩嶧是當兵期間的好友，看到新聞之後就主動聯絡，希望能幫上忙。

張先生說，該公司產品主要都是外銷歐洲客戶，他觀察到客戶在疫情爆發之後，多數都是使用N95或FFP2等級的口罩，去年他也買過一樣的送給國外客戶，但看到台灣的防疫人員多數則是使用一般平面口罩。

他因有點擔心如果真的遇到Delta病毒，一般口罩沒辦法發揮作用，加上看到藝人賈永婕的義舉，才想到可以捐一些N95等級的口罩，讓第一線人員有比較好的防護，所以才聯繫黃健豪議員，捐贈口罩給警察局和區公所，未來有需要，他也願意繼續投入自己的力量。