雲林縣青埔教育基金會向福祿壽酒廠訂購20箱4000ml酒精，基金會董事長、前立委張嘉郡昨日捐給雲林縣警察局；雲林縣警察局局長朱宗泰感謝基金會捐贈物資與加油打氣，讓員警更用心守護大家安全。

張嘉郡表示，員警除了執行治安、交通正常勤務，還須協助疫調、取締未遵守防疫規定者，面對許多不可知的對象，蒙受健康風險，這陣子酒精較難購買，基金會為讓員警勤消毒自保，向福祿壽酒廠洽購酒精轉贈。

張嘉郡說，全國三級警戒延長至7月12日，第一線防疫人員裝備補給更重要，基金會透過捐贈酒精拋磚引玉，希望有更多的民間、企業、團體捐贈防疫物資，讓前線防疫人員無後顧之憂。

警察局長朱宗泰表示，警察、消防、衛生等都是防疫第一線人員，若有居家隔離或檢疫的民眾失聯、確診者足跡等疫調工作，警方雖面臨遭傳染風險的心理壓力，仍以重大刑案規格方式防堵破口，這段期間也感謝各界捐贈物資與加油打氣，讓員警更用心守護大家安全。