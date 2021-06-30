全台防疫三級警戒，影響各行各業生計，也衝擊許多家庭，台南市議員林美燕決定持續協助非低收、中低收等家庭困境弱勢學童享用午餐，延續第7年與台南市婦女聯合會、康黃金慈善愛心會及中華九紫慈善會等愛心團體，共同發起「長期供應弱勢兒童營養午餐資助計畫」，希望透過社會大眾的愛心參與，及時幫助需要的學生家庭。

今年受疫情關係，暑期營隊、課後輔導全面暫停或延期，連帶衝擊許多弱勢學生家庭。林美燕陸續接到許多弱勢家庭家長的求助電話，苦惱家中孩子的用餐該怎麼辦，更體認到照顧下一代的重要性，在盡力做好防疫的前提下，決定持續提供服務，希望解決家長的焦慮與不安。

林美燕表示，供餐天數從暑假7月5日至8月31日，不含例假日共供應42天，學生名單將由南區、安平區各國中小及東區大同國小共17所學校提供，預估有170學童受惠。

另外，為方便學生取餐並減少群聚，每天中午11點半到12點半由學生家長自選領便當的地點，包含：市議員林美燕服務處、鹽埕天后宮廟埕前、灣裡品臻燒臘店及台南市議會大門，讓學童拿了就走。

台南市婦女聯合會理事長李淑鈴與康黃金慈善愛心會理事長康智勝均表示，疫情造成許多家庭頓失經濟來源，在社會角落許多看不到的家庭，他們想的第一件就就是：孩子下一餐到底在哪裡？因此儘管因疫情每餐成本比往年增加不少，但盼能拋磚引玉，幫助遭受疫情衝擊而收入銳減的弱勢家庭減輕負擔，平安挺過這波疫情。

市府教育局副局長吳國珉表示，教育局每學期寒暑假針對低收入家庭學生提供免費午餐補助，今年受到疫情影響，特別擴大至中低收入家庭學生，然而仍有照顧不到的角度，因此感謝林美燕議員、台南市婦女聯合會、康黃金慈善愛心會與中華九紫慈善會等善心人士，共同協力解決學童用餐問題。