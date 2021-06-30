台北菩提禪堂捐助大批防疫物資給竹南鎮公所。（竹南鎮公提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗竹南科技廠爆發大規模員工群聚感染，使得竹南鎮成為重災區，竹南鎮公所全力投入第1線防疫工作，引來遠在台北的佛教菩提禪堂注意，從6月25日起連續2度捐來酒精、口罩等大批防疫物資，讓鎮長方進興及全公所人員足感心，將妥善運用這些善行物資投入防疫。

苗栗竹南鎮從六月初開始，因京元電竹南廠爆發外籍移工群聚染疫，而成為重災區，竹南鎮一時成為國人囑目焦點，遠在台北的「台灣菩提禪堂」雖與竹南鎮素無淵源，但見到全鎮居民陷入染疫恐懼中，基於佛祖慈悲為懷，主動捐助竹南鎮公所防疫物資，以實際行動支持鎮公所防疫工作。

據悉，北市萬華爆發嚴重群聚感染後，台北菩提禪堂就曾主動捐助防疫物一批給北市警萬華分局，在見到竹南鎮疫情嚴峻情況後，透過竹南崎頂曾班長草莓園園主曾錦溪，先後2次代轉防疫物資給鎮公所。

菩提禪堂前後2次共捐贈酒精4公升裝200桶、PVC手套1萬雙、N95口罩2千個、防水隔離衣2千件、護面罩2千個、防護帽2千個、鞋套2千雙及連身防護衣1千件等防疫用品，讓公所能夠在第一線安心守護民眾健康。

竹南鎮長方進興由衷感謝『菩提法門佛教基金會』體恤與支持公所第1線防疫工作，公所將把這些防疫物資做最好的分配與運用，全力做好社區防疫。