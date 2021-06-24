國內本土疫情爆發，疫苗卻短缺，引發民怨。根據台灣民意基金會一份最新民調顯示，總統蔡英文執政聲望為43.2%，已創下23個月新低。前民進黨立委郭正亮透露，政府的疫苗政策再調整，是因為蔡總統知道疫苗到貨出問題，疫情也已經引起疫苗短缺的恐慌，所以民調下降。但當時疫苗的到貨量太低，以及疫情在5月15日爆發，這兩件事情則是出乎蔡英文的意料之外。

郭正亮24日在《新聞大白話》節目中表示，基本上是由總統府決定疫苗政策要怎麼調整，之前總統當然很希望能夠推動國產疫苗，這是大戰略。可是萬萬沒想到，海外訂購的疫苗，到貨率這麼低，我們的疫苗和自己採購的部分，捐贈的不算，只有4％，低到不可思議；還有第二件事，她萬萬沒想到我們的疫情5月15日就爆發了，這兩件事情出乎她的意料之外。

郭正亮接著表示，總統原本定調，反正疫情不嚴重，就是小買一點，把COVAX、AZ、莫德納等疫苗加一加就有2千萬劑，但沒想到進來台灣的疫苗只有4％，也就是採購2千萬劑，大概僅進來200、300萬劑。

郭正亮認為，如今疫苗政策已再調整，不然蔡總統怎會讓台積電、永齡基金會去買疫苗呢？因為她知道到貨出問題，疫情已經引起疫苗短缺的恐慌，所以民調下降；因此她就急著要拿到現貨，這也沒有錯，她就透過各種管道，當然這裡面也有美國跟大陸疫苗博弈的外交戰問題，所以美國出手救、日本也出手救，以致突然之間捐贈的疫苗就將近400萬劑。而這也是出現兩個大意外(疫情突然爆發、到貨疫苗非常少)後的彌補措施。