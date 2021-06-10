來自新疆哈薩克族的熱依扎，出道就以宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演寧嬪闖出知名度，不過作風直率的熱依扎，過去曾因超尺度爆乳穿搭引發討論，熱依扎為了不讓身材蓋過她的戲劇表現，便收起性感，不過熱依扎昨（9日）現身紅毯時，她則罕見開深U解放上圍，絕美、性感模樣讓外界看傻眼。

熱依扎以電視劇《山海情》入圍「白玉蘭獎」最佳女主角的提名，熱依扎詮釋鄉村姑娘，她還為戲扮醜，頂白髮、化老妝，熱依扎敬業演出也獲得獎項提名，她昨則以一襲紅色吊帶長裙出席提名酒會，熱依扎顏值精緻、手臂纖細，而禮服胸前的深U設計，更讓熱依扎白嫩美胸呼之欲出，熱依扎整體狀態極好、模樣絕美，完全不像是剛生完寶寶的新手媽咪。

熱依扎難得解放好身材。（圖／取材自熱依扎官微 微博）

熱依扎在去年底秘密產下女兒，雖然她沒公開孩子的爸是誰，熱依扎一邊帶娃、一邊拍戲，生活雖然辛苦，但也很充實，而熱依扎這回獲得獎項提名，她也強調，希望能藉由作品，讓外界看到不一樣的她。

其實，熱依扎過去就曾因超尺度穿搭成為話題，她接連穿超低胸小背心，酥胸呼之欲出，但熱依扎對於自己穿搭引發熱議，她則在微博謙虛發文：「對不住！礙眼了！我繼續努力減肥 爭取重現 馬甲線 外加贈送八塊腹肌」，但熱依扎事後則因清涼穿搭登上熱搜榜而感嘆：「如果不是因為演技，才走到熱搜。對一個演員來說又什麼可開心的呢？」之後便收起性感。

熱依扎過去屢次以超尺度穿搭成為話題。（圖／取材自熱依扎微博）

(中時新聞網)