「抗疫女神」賈永婕近日忙著送醫療物資奔波，儘管遭酸民質疑在作秀，她仍展現正能量回「那也是一場很美麗的秀吧」，獲得民眾投書媒體大讚她高EQ，沒想到，賈永婕馬上被老公和三個孩子狂虧，大爆賈永婕私下真面目是母老虎、講電話處理醫院的事情就沒原則。

有民眾投書媒體盛讚賈永婕高EQ，逗得賈永婕今（30日）凌晨在臉書直呼：「相信大家都同意吧！哇哈哈哈」，不過老公王兆杰卻狂虧：「我要瘋了，他們真的跟你不熟耶...這是假的，你在家是什麼樣子！」孩子們也直呼賈永婕是母老虎。

賈永婕為醫護積極出錢出力，捐醫療器材、愛心便當，暖舉被網封為「抗疫女神」。（圖／本報系資料照片）

賈永婕不禁反問：「奇怪了，我這麼兇為什麼你們都不怕我？」兒子鬼靈精怪回答因為長大了，讓賈永婕氣到當場詞窮，還揚言沒收兒子的手機和平板電腦，沒想到兒子不但沒在怕還笑回：「好啊！反正你明天一忙在那邊講醫院的事情，我就在旁邊吵一吵，你就會說好啦、好啦給你！」一對女兒在旁虧賈永婕沒原則，讓她無言嘆：「我到底...」。

同時，有一位雙寶媽咪則上傳和女兒一起為賈永婕寫的詩，大讚她是人間菩薩，還有手繪Q版賈永婕的畫像，讓賈永婕直呼感動：「果然是別人家的還是比較好」。

賈永婕力挺醫護，募捐高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、電動過濾式呼吸防護具（PAPR）到各大醫院，賈永婕聽到屏東出現Delta變種病毒，立刻帶著電動過濾式呼吸防護具（PAPR）、防護衣等醫療物資到屏東，她展現超強行動力被讚爆。

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