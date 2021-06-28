為嚴防居家隔離者投機趴趴走，新竹市長林智堅28日宣布竹市即起禁止「居家」隔離，全數比照國外入境需「居家檢疫者」都應入住防疫旅館或集中檢疫所的規定，自即日起至7月12日，竹市居家隔離者一律入住防疫旅館，市府則會予以補助1萬元至全額負擔，減輕居隔者負擔。

林智堅今天在防疫會議中指出，中央已宣布自27日起，自國外入境者都必須入住防疫旅館或集中檢疫所，國外入境的民眾，一律從機場搭乘防疫計程車，直接入住集中檢疫所或防疫旅館，新竹市政府除將嚴格落實此項規定之外，更要強化竹市本身的防疫力道，即起也比照辦理，所有居隔者也都要入住防疫旅館或集中檢疫所。

面對病毒完全不能掉以輕心，尤其是Delta，只要有1人確診，傳染和傳播的速度會更快，面對病毒完全不能掉以輕心，新竹市累計至今共有35例確診個案，因家庭群聚感染比例高達68.5％，大家都沒有輕視它的本錢。

林智堅說，為避免家庭成員間接觸感染，居家隔離者也應入住防疫旅館，市府即日起至7月12日間的防疫3級警戒期間，將提供入住防疫旅館的居家隔離者1萬元補助，若居家隔離者為中低收入戶，將補貼全額防疫旅館入住費用，協助減輕弱勢者負擔。

另，居隔者一律施行隔離期前後「兩次篩檢」，篩檢為陰性才能解隔離。這項新規定目前將在警戒3級期間嚴加執行，未來再視警戒與疫情狀況作滾動式調整。

此外，關於疫苗施打進度，市府7月1日將可獲配8400劑莫德納疫苗，預計2日將於9處施打站同步開打，持續為第1至6類公費疫苗接種對象施打疫苗，包括還未施打的孕婦、已造冊之不在籍長輩，另，也開放第8類73至74歲共5126位長輩施打疫苗，市府已著手造冊，同樣請民眾依通知書時間地點前來施打。

另，接種對象已不再限制廠牌，因此民眾將可自由選擇接種莫德納或AZ疫苗。