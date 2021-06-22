漢翔航空工業傳出上周1000多名員工已施打疫苗，遭質疑憑甚麼身分跟類別可以先施打。漢翔表示，公司參與一些很重要國防專案，跟空防安全有關係，基於空防安全，向國防部申請疫苗，避免影響國人軍事安全。

漢翔向國防部申請疫苗，上週一共1000人完成施打，專案申請不列在名單內。不過，公司要求員工不准拍照等行為，違者後果自負，內部傳出質疑聲音。

漢翔指出，公司參與一些很重要國防專案，跟空防安全都有關係，很早就跟國防部請求，這次是以特定國防專案，基於空防安全，避免影響國人軍事安全。