梁姓男子假藉向旅行社購買打折機票，想賺差價，結果半年就因資金周轉問題，難以支應資金，只好向檢警自首，檢警查出有3間旅行社共被騙損失4679萬元機票，梁因此被法院判刑，有被騙的旅行社另提告梁男涉嫌妨害信用，事後雙方和解撤告，台北地檢署將梁男不起訴。

判決指出，梁男原在台北市某數位公司擔任語言顧問，偷刻公司章，假藉公司職福會代表名義，私下找旅行社洽商合作，佯稱要幫公司員工代訂員工旅遊、出差機票，並簽約以按月或隔週定期切票。

梁男被控自2019年5月起，長期向多家旅行社取得便宜機票，暗中以這些旅行社名義對外兜售機票，梁男因資金周轉問題，去年1月向彰化地檢署自首。

檢方發現，梁在半年內，共騙3家旅行社4679萬元機票，依詐欺、偽造私文書等罪起訴後，台北地院判刑1年6月、緩刑5年，彰化地院判刑10月。

事後部分向梁男買機票的公司行號，因拿不到機票，控告旅行社，旅行社另向北檢控告梁男涉嫌妨害信用，但由於偵查中雙方和解撤告，北檢不起訴梁男。不過，梁男因本案被任職的數位公司解雇，目前靠打零工維生。