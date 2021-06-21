桃園一名國中少女去年4月間放學回家路上，遭一名55歲王姓光頭狼搭訕，騙少女說自己遭到一名中老師詐騙，請到車內協助指認照片，不料少女拒絕後，就遭王男持刀載到偏僻公園內性侵得逞，少女後來趁王男內急下車上廁所，不顧全身赤裸，衝下車求救。王男一審被桃園地院依對少女犯加重強制性交罪，判判10年6月，上訴後，二審高院仍重判10年5月。

事發當日傍晚，王男見少女放學後，獨自一人走在大園區回家路上，便驅車靠近謊稱自己遭該校一名老師詐騙，請她到車內看照片指認，少女不從，王男竟持刀將人擄上車，綁在副駕駛座，脫光衣物予以性侵，得逞後車子又開往觀音區地景藝術公園，欲二度性侵，因為突然尿急，在公園附近停車就衝往公廁，少女見機不顧全身赤裸，打開車門奔往附近民宅敲門求救。

警方獲報，根據王男的光頭與刺青特徵，幾小時後在楊梅區青山路往幼獅路段將人逮捕到案，一審法院理後，將他依犯「成年人對少女犯加重強制性交罪」，重判10年6月，王男不服上訴。

高等法院二審審理時，王男律師辯稱，少女被擄上車不久，王男就將她解開束縛，雙方應屬合意性交，並未違背少女的意願。但法官認為，王男鬆綁少女的用意，只想要少女自行脫去全身衣物便於性侵， 加上2人相差40多歲、王男又持刀，可見少女是遭到壓迫，認定少女遭王男性侵。 而且，少女學生不顧自己全身赤裸，逃出車外奔跑求救，可見當時十分恐懼，已對其心理造成極大創傷，因此對王男重判有期徒刑10年5月。

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