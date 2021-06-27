桃園市中壢區51歲曾姓油漆工，懷疑40歲同居女友、林姓檳榔西施與人有染，今年1月21日下午到女友工作的檳榔攤談判時，持剪刀往女友身上狂刺15刀，導致臉、頸及腹部刺穿後慘死，曾男遭逮後竟稱「不知道她會死」，在法院審理時還大言不慚說「不小心的」，檢方偵查後依涉犯殺人重罪起訴求刑15年。

警方調查，被害人林女在桃園中壢龍慈路檳榔攤工作，曾嫌懷疑同居女友另結新歡，不甘戴綠帽，今年1月21日下午相約在檳榔攤旁還未營業的薑母鴨店談判，雙方爆發激烈口角。

據了解，曾嫌談判中質問林女是否與人有染，林女表示是遭人性侵，曾嫌追問為何不報案，林女回說不想張揚，曾嫌對女友說詞存疑，要求查看手機，林女卻連忙刪除手機通訊紀錄，曾嫌見狀當場惱怒，跑回小貨車拿出剪刀，朝林女身上多處狂刺15刀，甚至還狠心往頸部猛刺。

林女當場血流如注，曾嫌闖禍後竟扔下剪刀，見死不救轉頭駕車逃逸，途中還把染血外套、牛仔褲丟在路邊草叢。林女檳榔攤同事發現她許久未歸，前往查看，發現林女倒臥血泊中奄奄一息，嚇得趕緊報案，但送醫後仍不治。

桃園市警中壢分局獲報趕至現場，已不見曾嫌蹤跡，調閱沿線監視器畫面後，鎖定曾嫌逃往胞兄在龜山區的工廠，案發後3小時內迅速查獲曾嫌到案。據了解，曾男被捕後，竟稱有看到女友流血，但不知道她會死。

曾嫌供稱，因不滿女友遭人性侵又不報案，讓他戴綠帽，才憤而行凶，開同時還向檢察官表示「自己不小心的」，絲毫毫無悔意。檢方偵查後依涉犯殺人重罪起訴求刑15年。