台北市長柯文哲28日搶先宣布北市夜市「微解封」，有條件開放民眾外帶。（郭吉銓攝）

近日國內疫情有趨緩跡象，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布新增54例本土確診，其中台北市新增20例。儘管全國三級警戒延長至7月12日，台北市長柯文哲28日搶先宣布北市夜市「微解封」，有條件開放民眾外帶。29日傍晚起各夜市陸續恢復營運，當日就有民眾直擊寧夏夜市微解封首日的人潮，照片引起熱議。

一位住在寧夏夜市附近的網友在PTT發文表示，29日路過寧夏夜市，順便看一下夜市微解封的情形，便在夜市四周觀察，但沒有進去。該網友指出，所有攤販都是在靠蓬萊國小那邊開攤，民生西路入口處有工作人員在做防疫管制。「人當然沒有像平常沒三級警戒時那麼多，不過還是希望大家能努力做好防疫！一起加油。」

民眾直擊寧夏夜市微解封首日的人潮照，引起熱議。（翻攝PTT）

透過網友隨手拍下的照片可看到，傍晚時間，已有不少民眾前往夜市，但皆有遵守戴口罩防疫措施，路口處也有工作人員管制；攤商只集中在一側營業，另一側則保留寬敞的人流通道，由於禁止內用，現場也沒有擺放桌椅。

現場畫面曝光後，也吸引網友蓋起高樓討論，「心臟真大顆耶」、「夭壽喔，人好多」、「報復性逛夜市」、「好恐怖，不知道下禮拜會怎樣」、「感覺過不久又要炸一次了」、「六日一定很精彩」、「微染疫，穩」、「還真的以為穩了，台北人瘋了」、「這塊柯P敢開放就得負責囉」。

儘管夜市開放出現質疑聲浪，仍有不少網友力挺，認為開放夜市外帶沒那麼嚴重。「其實開放空間風險比密閉空間通勤低」、「開放空間只限外帶，比搭捷運上班安全好嗎」、「支持，要跟經濟取得平衡」、「大賣場、菜市場也一堆人，沒人喊危險」、「靠夜市維生的人再不營業，真的會先餓死」、「寧夏在疫情前也算是比較有管理的夜市」。

台北市長柯文哲28日提出夜市微解封方案，部分夜市能夠自29日起開放營業，從4分之1的攤位開始復業，但僅限外帶，仍禁止內用。柯文哲29日晚間臉書發文強調，全國暫停營業的11大場所，並不包含夜市，更舉寧夏夜市推出「得來速夜市」的例子，讓民眾買了就走、只限外帶、嚴禁邊走邊吃，「如果餐廳可以只限外帶，為什麼夜市不行？」

台北市長柯文哲28日搶先宣布北市夜市「微解封」，有條件開放民眾外帶。（郭吉銓攝）