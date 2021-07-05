台灣疫情延燒，全國三級警戒至7月12日，至於是否有機會「微解封」引發討論。日前雲林縣政府要開放西螺東南夜市有條件試營運，菜農林佳新指出，果不其然網路開始出現反彈聲浪，記憶中充滿台灣人文的夜市文化，突然變成嫌惡單位，而讓他最不能原諒的是，帶著政黨立場操作輿論的人為反對而反對。

雲林縣政府1日宣布西螺鎮東南觀光夜市4日將作為第1場微解封示範，但西螺鎮公所認為不妥，公所2日找來西螺東南夜市主委溝通，確定暫緩。林佳新今（5）日在臉書以「謊話重複一千遍就是真理」為題，指出網路世界就是這樣，領薪的網軍這樣，側翼亦如是，許多靠著網路生活的人更是如此，這早都見怪不怪了，可是當民眾看破時，那就是毀滅的開始。

前陣子雲林縣政府要開放西螺東南夜市有條件試營運，果不其然網路到處出現反彈聲浪，林佳新表示，他致電詢問縣長幕僚為何是假日的西螺東南夜市，而不是五、六的虎尾、斗六夜市。幕僚回說，眾多夜市業者撐不下去了，主動請求，所以考量西螺夜市是禮拜日，讓最後一天的夜市有條件限額試營運，看能否做到單一出入口和攤位的區隔、人流的管控，以及禁止隨處飲食之類的防疫措施，如果得以管控，再讓其他五、六、日的夜市來學習，逐步讓大家生活恢復正常。

西螺東南夜市主委陳重有（左二穿白色Ｔ恤）表示，已經有一個多月時間沒做生意，大家壓力確實很大，對於暫緩微解封有再跟攤商溝通，請大家暫時再忍耐一下，配合西螺鎮公所暫緩，等三級警戒到期日12日，再看中央疫情指揮中心統一指示，對西螺鎮民也有個交代。（資料照／民眾提供）

不過林佳新指出，在政黨操作人民恐慌下，記憶中充滿台灣人文的夜市文化突然變成嫌惡單位，「你不難想像被批評的多慘，最後順應民意暫時不接受夜市攤販請求，暫停這項決議」。但事實上，西螺東南夜市停止營業開始，街上出現了另一「建興夜市」，就是東南夜市原本的夜市攤販為了生計，只好跑到建興路上生存。

林佳新說，能管理的夜市不能開張，不能管理的夜市到處營運，西螺如此，台灣到處更是如此，如果鎮公所要西螺東南夜市不能做模範生有條件試營運，那從疫情爆發到現在，這種隨處都可以是夜市的亂象，鎮公所看見沒？

夜市業者也要生活，林佳新不解，為何每禮拜營業一天、能列管的夜市不能營運，不用列管的每天到處開張叫什麼防疫優先的道理，但不怪這些攤販，因為他們只是想活下去不能餓死，也不怪群眾怕疫情擴散的心態，讓林真正無法原諒的是帶著政黨立場操作操作輿論的人。

林佳新認為，政治的初衷應是幫助人民，當攸關人民生計的問題都拿來政治操作製造恐慌，那初衷到底是什麼？如果夜市攤販營運問題這是防疫大問題，放任他們自己到處求生，視而不見兩個月了，怎沒見任何人出來批評？在有心輿論操作之下，雲林縣府有條件開放被網路刷成錯了，但不代表這就對了。他感嘆，夜市人生：「只是為家計」；政治人生：「只是為反對而反對」。