逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:302021/07/05 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師李健明表示，台股5日在績優電子股持續強攻的帶動下，收盤飆漲209點，以17919點作收，再創歷史新高。惟散裝航運股新興、裕民均持續重挫，短線暫宜避開，逢彈皆賣點；另外強勢股方面，電子IC設計族群如智原、亞信5日皆力鎖漲停再創新高。 另外本周納入投資組合的怡利電，全球電動車第二季銷售大增外，7月歐美解封後的報復性需求下，第三季營收有望挑戰單季新高，股價5日再鎖漲停。 《熱門族群》電動車概念股競速 怡利電跑第一 《晨間解盤》台股3分天下 電子2優出頭(倫元投顧提供) #怡利電 #亞信 #裕民 #新興 #摩爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 33重磅星光響應公益 黃裕翔〈與你同行〉致敬防疫英雄 19:442021/07/02 娛樂 15檔三高績優生 吸金 04:102021/07/04 財經要聞 桃園平鎮前里長自稱地下市長 拉30里長集體索賄重判10年 12:312021/07/03 社會 桃機入境普篩 16護理師顧10採檢站累翻 12:022021/07/03 生活 十大法人H2投資水晶球 搶鏡 04:102021/07/04 財經要聞 《集中市場》外資轉買、電壓增強 寫雙高 15:242021/07/05 財經 人事異動站 6月25日至7月1日 04:102021/07/04 專題周報 美元指數轉強 台幣逾一周新低 04:102021/07/03 金融．稅務 MLB》失分才是大新聞 狄葛朗7局14K掉3分無關勝敗 11:152021/07/02 體育 揭密聯亞生技》聯亞藥股價30元衝220元 一文解讀投資人沒看清的真相 05:252021/07/02 財經 英特爾10奈米延遲 老將改造巨頭藍圖受挫 分析師講重話 16:532021/07/03 財經 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 遠不及一線大廠標準？ 韓媒爆料三星5奈米良率出大包 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 航運股暴漲情節激似這1檔 內行揭黑暗內幕：最後只剩散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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