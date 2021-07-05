摩爾投顧分析師李健明表示，台股5日在績優電子股持續強攻的帶動下，收盤飆漲209點，以17919點作收，再創歷史新高。惟散裝航運股新興、裕民均持續重挫，短線暫宜避開，逢彈皆賣點；另外強勢股方面，電子IC設計族群如智原、亞信5日皆力鎖漲停再創新高。

另外本周納入投資組合的怡利電，全球電動車第二季銷售大增外，7月歐美解封後的報復性需求下，第三季營收有望挑戰單季新高，股價5日再鎖漲停。