逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:392021/07/06 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師李健明表示，台股6日雖收跌6點，以17913點作收，但被動元件族群如上游立敦卻力鎖漲停，電子股佳邦、奇力新、飛宏、光鋐紛紛大漲，反觀先前強勢的散裝航運股新興、裕民、鋼鐵股新鋼、燁輝卻持續下跌，創近期新低，短線逢彈皆賣點。 另外本周納入投資組合的怡利電，全球電動車第二季銷售大增外，7月歐美解封後的報復性需求下，第三季營收有望挑戰單季新高，股價6日早盤差點拉出第3根漲停。 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 #新鋼 #燁輝 #怡利電 #光鋐 #佳邦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:222021/07/05 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:222021/07/05 財經 《熱門族群》電動車概念股競速 怡利電跑第一 12:512021/07/05 財經 美股四大指數齊漲 台股早盤衝新高 09:202021/07/05 財經 《晨間解盤》7月電子月 股價爆發力可期(倫元投顧提供) 07:452021/07/06 財經 《集中市場》內資高檔倒貨 三大法人賣超33.09億元 15:242021/07/06 財經 《盤中解析》航海王衝鋒 驚見萬八 10:182021/07/06 財經 《盤後解析》航運股有雜音 輕觸萬八收黑 15:072021/07/06 財經 《半導體》矽格6月營收連3月登次高 助Q2締新猷 08:022021/07/06 財經 谷底浮現 大立光6月營收止跌 04:102021/07/06 財經要聞 台股七月天 專家齊看好攻堅萬八 04:102021/07/05 財經要聞 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 高端疫苗向巴拉圭申請第三期試驗 將與AZ進行比對 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮萬海的原因曝光 - 財經 東元父子23日決戰 黃茂雄陣營拿下62％支持 - 財經 - 工商 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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