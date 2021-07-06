逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，台股6日雖收跌6點，以17913點作收，但被動元件族群如上游立敦卻力鎖漲停，電子股佳邦、奇力新、飛宏、光鋐紛紛大漲，反觀先前強勢的散裝航運股新興、裕民、鋼鐵股新鋼、燁輝卻持續下跌，創近期新低，短線逢彈皆賣點。

另外本周納入投資組合的怡利電，全球電動車第二季銷售大增外，7月歐美解封後的報復性需求下，第三季營收有望挑戰單季新高，股價6日早盤差點拉出第3根漲停。