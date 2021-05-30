新冠疫情嚴峻，中央規定民眾出門要配戴口罩，禁止室內5人、室外10人以上群聚。烏日分局大肚分駐所昨晚，查獲溫姓等5名男子及1名陳姓女子在檳榔攤內打麻將，已明顯違反全國三級警戒規定，嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後對檳榔攤業者與現場等人，依規定函報衛生局裁罰。

警方指出，烏日分局大肚分駐所5月27日下午，接獲民眾報案稱有一群人在檳榔攤內打麻將、喝酒群聚，傳出麻將聲外，還有多人大笑聲，轄區警方擔憂恐成防疫破口，立即派多名警員到場取締，因檳榔攤設有前後門，警方以前後門包抄方式，就怕任何一名群聚群眾跑掉。

警方發現不到三坪的檳榔攤內竟聚集7名男女，有6名男子在麻將桌打牌、圍觀，其中溫姓男子全程未戴口罩，直到警方上門才戴上口罩，而1名女子正在包檳榔，桌上未發現現金，檳榔攤業者辯稱，「現在不能出去，只是約朋友打打衛生麻將而已。」因現場聚集7人，已明顯違反全國三級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後對沈姓屋主與現場等人，依規定函報衛生局裁罰。

烏日分局呼籲，警方執行各項防疫勤務，對於治安維護也絕對不會鬆懈，疫情當下，民眾一定要遵守防疫規定，保護自己，也守護家人健康。室內群聚打麻將造成防疫破口，違反規定，將依傳染病防制法第70條規定，處3000以上1萬5000以下罰鍰。警方持續勤務針對停業或人口易聚集處所加強查緝，杜絕防疫破口，並全程蒐證依違反傳染病防治法移請主管機關裁罰。

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(中時 )