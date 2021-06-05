彰化縣長王惠美指示警方全力查察非法賭博群聚處所，彰化縣警方八大分局清查全縣列出351處場所強力稽查，兩天下來彰化分局員林分局共查獲3件、17人群聚打麻將。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美指示警方全力查察非法賭博群聚處所，彰化縣警方八大分局清查全縣列出351處場所強力稽查，兩天下來彰化分局員林分局共查獲3件、17人群聚打麻將。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美指示警方全力查察非法賭博群聚處所，彰化縣警方八大分局清查全縣列出351處場所強力稽查，兩天下來彰化分局員林分局共查獲3件、17人群聚打麻將。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

真是要賭不要命，竟然還在打牌！全國防疫進入第三級警戒，彰化縣爆發牌咖傳染鏈，不認識的民眾互找牌搭，在室內打麻將一打就是數小時，累計已16人染疫發病，依照彰化縣衛生局推估，每個牌咖至少會傳播給4個人，威力恐比彰化水果盤商家族更可怕。

為了強力阻斷牌咖傳播鏈，彰化縣長王惠美數次在直播防疫說明會呼籲民眾不要群聚打牌，更下令「你開打，我開罰」要民眾不要以身試法，本月3日她親自前往彰化縣警察局，召集轄內8個分局的分局長與偵查隊長，連同72名派出所所長，透過視訊會議決議，動員全縣警力針對經常賭博之場所，做最嚴厲的約制與查緝。

賭性堅強，警方強力查緝掃蕩。彰化縣警局匡列全縣屢遭檢舉或易群聚賭博的351處場所，加派警力頻繁前往約制、實施勸導取締，除了日前花壇直播主直播打麻將5人之外，3、4日兩天來再查獲3件17人，在室內打麻將群聚。包括彰化分局1件5人、員林分局2件12人，多數民眾向警方辯稱，彼此為友人間泡茶休憩，否認要群聚打牌，但經查均非同住者，加上現場麻將桌等都已準備好，警方當場開出稽查單後，並函移彰化縣衛生局裁罰。

彰化縣長王惠美呼籲，民眾應避免非同住者的室內非必要社交聚會，她強調室內麻將牌桌查察取締工作將持續嚴格執行，一經查獲賭博事實必定依法偵辦，發現違規群聚將開立稽查單並函移權責單位，依《傳染病防治法》第37條及第67條，可處新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，警方將持續針對易群聚賭博之場所實施複查，權力斬斷牌咖傳染鏈。

(中時 )