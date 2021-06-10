醫院群聚感染有新增4例。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

麻將傳播鏈又新添3例。（吳敏菁攝）

彰化縣新增10例確診。（吳敏菁攝）

彰化縣今(10日)新增10例確診，水果傳播鏈再添1例，麻將牌咖傳播鏈新增3例，醫院群聚病發新增4例，2例為不明感染源，其中和1位溪湖湳底社區有地緣關係，1位和北部家屬有接觸史，有一半都是在匡列中發病。另外，增加1例死亡，死亡人數已攀升到4人。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，新增水果傳播鏈是在果園工作，和確診者共乘貨車，匡列中發病。麻將牌咖比較隱密，目前已經匡列800多人了，新增確診是60歲婦女，是住三合院的確診者是鄰居，另外還有確診者40歲的妻子和5歲小孩。累計牌咖發病已經19例、衍生家人和社區接觸者17位確診。

至於醫院群聚感染在病房清空後，又新增4位，都是曾住過在6B病房，昨天先是女看護發病，今年她照顧的90歲患者也發病了，同病房70歲男性病患和60歲女也確診，總計住過6B病房的病患、看護和護理師，累計已經有8例確診了。

另兩起感染源不明，還在進一步疫調，其中和湳底社區有地緣關係，令外80歲婦女確診則是孫女曾從北部返家，孫女回北部後也在隔離中。

另外民眾很關心，昨天新增北彰醫院，負責照顧確診者專責病房的護理師，在打過第一劑AZ疫苗後確診，該醫院已大清消，並匡列400多人，目前採檢都是陰性，之前採檢彰化榮民之家500多位也都是陰性。

彰化新增死亡案例是90多歲婦女，本身有高血壓，是曾搭乘農事工作車而確診者的媽媽，彰化累計4死，都是高齡，兩位90多歲，兩位80多歲。

(中時 )