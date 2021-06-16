1名自稱疑似該家族親戚於15日深夜在《爆怨2公社》發文轉貼表哥文章，並呼籲大家，不要隱匿疫情，不要跨縣市移動。（摘自《爆怨2公社》）

北屯區大坑里家庭群聚感染事件，累計21例確診。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區大坑里家庭群聚感染事件，累計21例確診，其中1個家庭有9人確診，其老夫妻因病重相繼過世，1名疑自稱該家族親戚的網友，於15日在《爆怨2公社》發文指，「多要好的鄰居都是騙人的」，造成表哥家破父母雙亡的悲劇；網罵自私隱匿確診、讓群聚感染擴大，衛生局長曾梓展說，因確診者沒被通知匡列隔離、無隱匿疫情。

原PO轉貼表哥文章，文章開頭「給8072的兒子」，「自從你阿姨從台北萬華下來你們家作客及居住了一段時間，而當中她有產生身體不適，你也很迅速的安排你家人及她去篩檢；但你姐在5月20日那天被篩檢為陽性，而你阿姨在5月25日也離世了，但是這當中你姐確診的時候，你們家人都沒有向我們大坑社區居民說。

原PO續指「我們全家也當天都去醫院做篩檢，結果可怕的事情發生了，我們全家14個人，有9個人確診，說真的這次如果你們家人有告知我們你姐確診的消息，如今我們大坑社區應該不會鬧得疫情這麼嚴重。」

文末指出，鄰居是無症狀確診者；家屬轉述PO文只是想釐清事前始末，並呼籲大家不要隱匿疫情，不要跨縣市移動。網友留言，「所以別移動別去朋友家串門子，好好待在家，為別人也為自己好」、「很自私欸！怎麼還會想要去別人家聊天，不知道現在是特殊時期嗎？宣導又宣導不要亂移動，都不怕嗎？」等。

衛生局長曾梓展說，該家族疫調接觸的鄰居婦人，5月29日確診、無症狀，其5月11到19日有萬華朋友南下住她家，婦人北部女兒同時回台中，齊聚用餐，婦人女兒5月20日確診，但那時台北市政府沒通知婦人為確診個案接觸者，因此沒被匡列隔離，直到台中市政府追查萬華婦人1案，鄰居婦人才隔離，中間並不知情、無隱匿疫情。