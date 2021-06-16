台北地院傳出第4位確診者，有媒體報導確診職員有接觸卷宗，恐因此將病毒散播出去，北院行政庭長黃珮禎16日鄭重澄清，自第3級警戒起，北院即按照中央疫情指揮中心及司法院防疫指引，行政同仁上班期間均全程配戴口罩，備有酒精、手套等並隨時消毒，咳嗽、噴嚏汙染卷宗可能性不高。

黃珮禎指出，確診女職員是在新廈院區辦公，家屬12日採檢確診，她則於14日確診，曾於本月7至9日到院上班；女職員未確診前，北院12日已通知接觸者居家辦公7日，自我健康監測，女職員確診後，台北市衛生局通匡列9人，但北院為求慎重，主動安排有風險的第二層接觸者居家辦公。

黃珮禎說，該女職員在院內的足跡，包括台北簡易庭2樓辦公室及公共區域、司法新廈公共區域及5、6、3樓辦公室，北院均已於13日上午安排滅菌消毒；對於未經查證的報導，不僅對女職員造成歧視，更會造成不必要恐慌。