新冠病毒肆虐全台，約四成比例都是家戶感染，其中台中北屯家族群聚累計21人確診，首位染疫病歿的筍農兒子透過親友直指，因為鄰居隱匿確診消息，導致他們一家人相繼染疫，甚至父母雙亡，「真的很不諒解」。

病歿筍農的兒子透過親友昨（15）日於臉書社團《爆怨2公社》貼文，對隱匿確診消息的鄰居喊話，表示這次疫情造成家破、父母雙亡，「真的回想起來我對你們家的人很不諒解」。他表示鄰居的阿姨從台北萬華南下到家中作客，期間出現身體有不適，鄰居也很迅速安排家人及阿姨去篩檢，當日篩檢結果對外都說是陰性，鄰居媽媽還曾到他家說「如果造成社區疫情的話，不知如何向鄉民交代」。

5月20日鄰居的姊姊被篩檢為陽性，從萬華南下作客的阿姨也因確診在5月25日病歿，卻都沒有通知社區的鄉民，偏偏鄰居媽媽是社區裡最熱心的一位媽媽，每天都會到鄰居家串門子，甚至是每天都會到他家裡陪爸媽聊天，卻從未提及家中有人篩檢陽性的事。

筍農兒子指出，5月23日早上，爸爸起床就說身體很不舒服，便去診所看診，診所發現有異趕緊轉診；媽媽也於5月25日開始出現症狀，趕緊帶去醫院篩檢結果是陽性確診，需要馬上隔離治療，他當下通知里長、鄰居，當天全家人也都去醫院篩檢，結果14人中有9個染疫，他難過地說「如果你們家沒有隱匿確診消息，如今應該不致於這麼嚴重」。

台中北屯家族14人中就有9人確診，父母因染疫雙亡。（圖／台中市衛生局提供）

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