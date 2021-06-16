台灣連3天本土確診數低於200例，不少民眾認為照這趨勢發展，6月28日有望解除三級警戒。不過，台北仁濟院附設醫院院長、衛生署前副署長李龍騰舉2名病患的例子，社區要清零「我不樂觀」，並認為起碼還要1至2個禮拜的時間，確診案例才會真的往下。

李龍騰於昨（15）日播出的談話性節目《關鍵時刻》表示，上個禮拜有兩名確診病患，其中一名於女性病患於5月15日快篩及PCR篩檢結果都是陽性，但衛生單位要求她在家等候通知後，就再也沒有下文，過去三個禮拜也沒有任何不適症狀。

李龍騰指出，「這很奇怪的」，這次的確診者一半以上都沒有症狀，也因為沒有症狀，所以傳染給他人而不自知。接著他分享另一個病患，一名年輕人透露，媽媽不斷喊身體不適、很喘，因此想要優先看診，醫護人員替她照了X光、抽血後，結果發現該病患只咳一天，第二天就開始出現呼吸喘的症狀，到院時白血球1萬4千多、兩邊肺部都浸潤，趕緊幫其轉診至台大醫院。

李龍騰說，這兩個病例，一個是無症狀的感染者，一個月當中很可能已經到處趴趴走，傳染給他人，另一名則是不到48小時的時間，病況就急轉直下變重症，「因此我不那麼樂觀，社區一下子就清零」，認為很可能再拖一、兩個禮拜。

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