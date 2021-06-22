全台新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒繼續延長至6月28日，讓電影相關產業從影城到製作公司無不遭受劇烈衝擊，全台戲院從今年5月15日陸續關閉，原本冀望疫情數週後獲得控制能夠重啟營業，但三級警戒兩度延長，戲院的營收持續掛零，即便戲院可望因為政府有條件「微解封」開放營業，電影圈多半抱持悲觀態度，認為短時間恐不會有觀眾回流。

有業內人士直言：「就算6月28日戲院能夠重新開業，有多少人敢進戲院？沒有疫苗可以打，民眾還會有信心進戲院看電影？」業內人士認為，政府疫苗動作太慢，會讓觀眾不敢進戲院，而疫苗施打不普及，會造成戲院不敢開張，對戲院來說，一旦營運之後觀眾沒有回流，反而會因龐大的人事管銷被拖垮。

疫情之前，全台每年的電影票房總收入都能超過100億，尤其暑假旺季的票房加總保守估計都能突破20億，如今這20億業績也因戲院停業瞬間蒸發，損失慘重。有業內人士表示，疫情是大家所不樂見的，也都能共體時艱，「沒有賺進來的（票房）就不算損失」，但坦言憂心就算降為二級警戒，觀眾還會不會回流電影院，「戲院是封閉的公共空間，更會讓沒打疫苗的民眾因為擔心染疫，對於進戲院沒信心」。

影視製作公司也因三級警戒停工遭受損失，不具名的從業人員表示，日前公司開會，有員工憂心停工還要持續下去，提出為了長遠考量而自願支領半薪，也有從業人員已經放了一個多月的無薪假。劇組人員擔憂，沒有疫苗可打，即使疫情警戒降為二級，可以開始進行拍攝，也會因擔心染疫而影響工作意願和增加拍攝時的難度。

而原本預定下半年要開拍的影視作品，紛紛延後到明年，幾部暑假原定要上映的國片如《月老》、《一家之主》、《期末考》等片，除了《期末考》已延檔到8月20日，其他片都要視疫情狀況而定，有電影宣傳公司推估今年暑假檔要上映的電影，可能要延到9月底之後，情況比較樂觀，也有業者悲觀認為，原本有意定檔明年賀歲檔的國片，因為疫情被打亂計劃無法拍攝，如果疫情持續延燒，極有可能出現「暑假檔延後變成賀歲檔」的難得一見怪現象。