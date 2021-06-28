中央流行疫情指揮中心今公布新增60例確診本土個案，其中台北市有22例，台北市長柯文哲28日表示，疫情趨緩中，但還不到慶祝的時候，因為Delta變種病毒已經侵入台灣，三級管制久了，除了經濟損失，人們也開始想念自由，他提醒大家繼續在家裡待好，台灣疫苗接種率不到10％，我們沒有冒險的本錢。

柯文哲今晚在臉書發文指出，疫情趨緩中，但還不到慶祝的時候，因為Delta變種病毒已經侵入台灣。

他表示，典型Covid-19症狀是頭痛、喉嚨痛、流⿐⽔還有味覺、嗅覺喪失，Delta變種則更像感冒，較少出現味嗅覺喪失，更不易察覺。根據英國研究指出，Delta比起Alpha病毒⾼出60％的傳播⼒，也讓英國原定的解封日必須再延長，台灣呢？解禁之日似乎也遙遙無期。

柯文哲說，他知道三級警戒管制拖久了，除了經濟的損失，人們也開始想念自由，期待不受拘束的活動，暑假到了，四面環海的我們卻連海邊也不能去，上個周末，台北的百貨公司人變多了，這是人之常情，但他也要呼籲大家，請繼續在家裡待好、口罩戴好，目前台灣疫苗接種率不到10％，我們沒有冒險的本錢。

他向中央呼籲，盡速採購疫苗，我們需要穩定的疫苗供應，時間不確定、數量不確定，很難規畫大規模疫苗接種計畫， 把人民生命放在第一位、不忘初心，自有明燈。

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