台北市信義區虎林街爆出30人染疫，範圍涉及13戶，市府緊急匡列144人，成立虎林專案。但北市立聯合醫院主治醫師林昶宇卻在臉書上批評，北市府的「精準疫調」已經慢了整整一週，還是透過院內醫師發現，自己精準疫調才完成匡列，市府好意思拿出來講。對此，台北市長柯文哲今（4日）親自到留言致謝，「感謝陳醫師的幫忙」。

虎林街多人群聚事件，遭北市聯醫踢爆，早在一週前就爆發，若不是自己警覺心高，看到住院病人X光片查覺有異，主動匡列、打電話通知相關接觸者到院採檢，才揪出一整家庭的確診。

林昶宇2日轉發該名醫師臉書貼文表示，看到北市府記者會上稱透過精準疫調，發現虎林街附近有熱區，「但這都已經是整整一個禮拜前的事了，而且還是我們院內醫師自己聯絡，把個案家人都拉來住院，自己精準疫調才完成擴大篩檢匡列隔離」。北市府晚了一週才拿出來講，林昶宇批「也好意思說是精準疫調」。

北市精準疫調挨批，台北市長柯文哲今（4日）親自到醫師臉書留言致謝，「感謝陳醫師的幫忙」。(摘自柯文哲臉書)

對此，台北市長柯文哲4日用臉書帳號「WJ Ko」親自在該則貼文底下留言表示，「謝謝陳醫師的幫忙，這就是Toyota所提倡的total quality management的精神，每一個人多做一點，可能的錯誤就被擋住，最後的大災難也可能因此被擋住（瑞士乳酪理論）。謝謝陳醫師的幫忙，也請繼續努力。」

柯文哲今也在北市疫情記者會上坦言，有到醫師臉書上致謝，「我很少在上面留言，這我們要謝謝你，願意多做一些。」柯也呼籲，每個人一定要願意多關心周遭朋友、願意多做一點，才能把三不管地帶抹掉，不然的話疫調系統永遠沒辦法完整。