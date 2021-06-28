前國民黨主席洪秀柱在臉書表示，目前她正在大陸檢疫隔離中，為七月的第四屆海峽兩岸青年發展論壇做準備；她也透露，對於會不會在大陸接種疫苗？她說，「當然，我會藉此機會在大陸接種通過WHO認證的疫苗，我對大陸的疫苗品質也有信心。」

洪秀柱說，去年開始，疫情使得本就冰凍的兩岸關係變得更加緊張，但越是如此，更要加強民間交流、增進兩岸的相互理解，免得在有心人士的操弄下，激化兩岸對立、使得台灣更陷險境。

洪秀柱指出，去年來到杭州舉辦第三屆青年發展論壇時，就已深刻感受到大陸防疫措施的嚴謹，近來變種病毒肆虐，大陸除了嚴格落實入境檢疫、入境普篩之外，入住防疫旅館的旅客，每三天就要做一次篩檢，可見防疫力度又加強了許多。

洪秀柱提到自己至今已經是入境檢疫隔離的第五日，這幾天，除了吃喝追劇、放鬆休息之外，也持續不輟的關心台灣新聞。自從五月台灣疫情爆發之後，她曾率先表達願意向大陸爭取疫苗，大陸當局也表示願捐助醫療設備及疫苗。

然而，看到台灣至今仍為疫苗的問題爭執不休，令她心裡十分難受，如果政府真的做到「超前部署」，提前準備好疫苗的採購，相信台灣社會根本不會像如今這般缺乏疫苗，更不會為了「特權接種疫苗」、「施打何種疫苗」這些問題爭執不休，因為，讓國人盡速施打疫苗，本應是政府的責任，更是每位國人的基本權利。

洪秀柱批評，現在台灣正受到因「政治防疫」所帶來的苦果，疫苗短缺、爭打殘劑、本土感染、高死亡率、變種病毒傳入及紓困問題等，令人難過，也令人憂心。