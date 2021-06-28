COVID-19居家快篩試劑已全面開始販售，由於國內篩檢量能不夠，政府持續衝刺快篩站布設、開放企業快篩、地方政府跟進「安心企業快篩計畫」協助員工逾百人企業買快篩試劑，期待的都是再擴大篩檢量能，讓台灣能朝解封之路更進一步。雖然中央並無強制企業跟進，但高雄一家居家清潔企業，超前部署採購近2000份快篩試劑第一時間發給管家使用，全面即刻實施篩檢。

居家清潔公司持有專業執照，以往均有承包醫院、機場等公家機關的消毒經驗，在17年前歷經SARS的嚴峻後，面對此波疫情來襲才有辦法做好準備。

業者表示，去年疫情蠢蠢欲動就已馬不停蹄的準備相關防疫作業，管家除原本就已經落實的「自主健康管理、登記體溫回報、進門前消毒雙手鞋底、使用8號藥劑進行居家消毒」的防疫SOP外，此次全面快篩政策，從全體夥伴與客戶的安心開展，再為安全與信任感注入重要的強心針，更盼望能透過企業帶頭實施，能紓解緊繃的醫療篩檢量能、為解封舖路。

隨著三級警戒持續延長，對於解封除了殷殷期盼外，企業持續配合政府的腳步是必須的，居家清潔公司總經理龍耀宗表示，能為管家和客戶做的，居家清潔公司第一時間就先跟上；讓第一線服務的管家能夠安心、讓客戶對我們更有信心，更希望在這疫情危急的時刻，為社會多做一點貢獻。第一線由醫護們守住，企業也能盡微薄之力，在危難時刻也能善盡社會責任。