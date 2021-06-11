白河80多歲的案12584是白河家庭群聚案的第9名確診者。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增1起本土確診個案，白河80多歲的案12584是2日確診的案9885丈夫，案12584被匡列隔離後採檢為陰性，10日腹瀉到醫院採檢後確診；台南市長黃偉哲說，白河家庭群聚感染鏈，始於案6443於5月23日從新北三重南下訪親友，結果，1個人造成9個人傳染。

衛生局長許以霖表示，今天確診的案12584是原本就匡列在隔離名單中的對象，6月2日到10日都在居家隔離，所以沒有相關足跡，10日因為腹瀉搭防疫計程車到醫院採檢而確診。

白河家庭傳播鏈聯從案6643於5月23日從新北三重到台南拜訪親友，結果造成案7318、案7319、案7320祖孫3人27日確診，鄰居案8617因為沒戴口罩跟案7318泡茶聊天，5月31日確診，由於當地鄰里互動熱絡，衛生局擴大採檢匡列該處百餘位住戶篩檢，6月1日揪出70多歲鄰居的案9158、9159夫妻檔確診，30多歲孫子、案9884也在6月2日確診。

6月3日又找出80多歲女性、案9885，跟案9158、案9159也是鄰居，因家戶擴大採檢確診。案9885確診後，匡列丈夫居家隔離8天後，10日也確診，匡列3名接觸者都陰性。

黃偉哲說，大家可以看到，案6643一個人從北部下來，傳到白河這邊，總共1傳9，造成許多醫療資源的消耗及社區恐慌，坦白講，這就是現在的防疫現況，但不管如何，我們都必須把防疫做好。