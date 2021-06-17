新冠肺炎疫情未歇，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前全台長照機構中，護理相關照顧機構共有83家出現確診者，其中有67名工作人員，207名非工作人員，另有165人受影響在隔離中。

醫療應變組副組長羅一鈞說，不只是新竹，這周疫情的家戶感染還是有，趨勢有下降，不過比較多呈現出來的是機構和醫院的感染還是有在發生。

羅一鈞表示，機構的群聚在北部、中部、台北都有，會依SOP把接觸者居家隔離，一人一室安置，也會把機構清空，移到閒置的機構、防疫旅館、集中檢疫所或醫院，確保隔離中的住民能持續接受採檢，避免接觸他人，以免疫情擴大。

羅一鈞表示，安置過程中，可能會發現有社區的接觸，例如陪病探病的情形，就可能有社區的採檢，不是說新竹這麼做，其他地方就沒有這樣做。

對於長照機構染疫的地區分佈，羅一鈞說，機構是社區的一部分，哪裡的疫情嚴重，都會受影響，目前還是以北北基的長照機構為主。因此指揮中心在6月開始公布6大關於長照機構的加強措施，包括新入住的住民需要單獨隔離，一人一室觀察14天，也要檢附3日內PCR陰性證明，新轉入的也比照辦理。

羅一鈞表示，長照機構人員接種順位提前後，雙北應可以在本周和下周先接種一輪，希望透過到機構接種的方式，提升接種率，呼籲大家快來接種。從指揮中心的統計發現，長照機構83家有67個工作人員確診，但是住民卻可以高達200多位，傳播開後，隔離的人也無法提供照顧服務，還需要另外調度。這些事實上都需要透過疫苗來做後續的預防，特別呼籲大家支持住民、工作人員接種疫苗。