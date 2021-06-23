新竹縣23日新增9例，其中長照機構新增5例、護理之家增加3個，醫院照顧服務員增加1例，新竹縣長楊文科在疫情記者會中也提及，接獲宜蘭縣政府通報，有一名外籍女子5月底借住在新竹縣友人家，該女子日前確診，而友人也出現症狀，採檢報告晚間才會出爐。

楊文科指出，長照機構確診者共有2男3女，其中有4個住民、1名外籍看護工，外籍看護工的部分匡列5人，其中3人陸續在6月18、22日確診，另外還有2人居家隔離。

護理之家的部分則有3例，為1男2女，分別為案14320、14354、14355，其中14320為住民，另兩人為照服員均為本國籍。先前傳出確診案的醫院則有新增一名確診者為案14353，6月初因休假未工作，12日接獲通知入院，當時採檢為陰性，22日因發燒等症狀就醫採檢，收治於該院隔離治療。

楊文科表示，案14353共匡列15人居家隔離，其公開足跡包含6月17至19日均在和江街的超商出入，另外還有前往新竹市的新光銀行、郵局、快餐店等。衛生局長殷東成表示，因竹東機構陸續傳出確診案例，隔離日期延長至7月6日。

另外，楊文科也指出，由於發現看護工有跨院服務，或是不同機構照服員住在同一宿舍的狀況，23日由祕書長陳季媛、殷東成等人前往人力派遣公司宿舍所在的社區稽查，照服員全數被匡列為居家隔離者，宿舍無照服員，該社區下午也開始進行快篩，並全面大消毒。

楊文科也說，已接獲宜蘭縣政府通報，一名外籍女子5月底由朋友開車接送，自宜蘭前往新竹縣借住友人家中，直到6月16日由友人開車載回，因該女子護照過期，要出境自費採檢時發現確診，而友人則也出現症狀，已經採檢，報告預計晚間出爐。

殷東成也指出，23日共有41名孕婦接種莫德納疫苗，目前沒有不良反應。新竹縣有名長者在6月15日接種疫苗後，23日過世，衛生局已派員關懷，協助申請10萬元慰問金，家屬也不打算申請預防接種受害救濟。