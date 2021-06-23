新冠肺炎本土疫情未歇，根據中央流行疫情指揮中心統計，今日新增3家長照機構出現確診個案，全台合計有88家長照機構被疫情波及，有89名工作人員，260個非工作人員確診。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，長照機構和昨日相比增加3個機構，都是在新北的長照中心，各有1住民確診，其中1人是昨天報告打疫苗後仍確診的那家長照中心。這3個中心的住民、工作人員都有篩檢，還沒有新增確診個案，各有1人確診。

羅一鈞表示，目前全台機構累計88家確診，有89名工作人員，260個非工作人員確診，有195員工曾被隔離。