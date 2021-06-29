屏東縣政府29日公布新增一確診個案，為案號14734枋寮鄉果農的73歲妻子14816，中央流行疫情指揮中心同步證實果農確定感染印度Delta病毒株，經縣府疫調，枋山鄉確診者中有5人曾到過枋寮醫院急診，是否因此產生關聯性還有待釐清。

屏縣府已要求枋寮醫院門急診關閉全面大清消、增設社區篩檢站、擴大篩檢及匡列可能的接觸者居家隔離，並將在枋寮成立前進指揮所，全力防堵病毒鏈。

縣府指出，14816與先生14734二人近期多次共同騎乘機車至枋寮醫院看診，衛生局已針對案14734、14816擴大匡列，除枋寮醫院全院工作人員332人全部PCR採檢外，有重疊足跡的民眾、醫護人員等高風險接觸者399人，全部安排在集中檢疫所採檢並隔離。

值得注意的是，衛生局擴大疫調發現，6月10日至6月16日間，枋山案確診者案號14409、14407、14298及祕魯嬤孫13332、13333，曾先後到過枋寮醫院急診，其中，住在秘魯嬤隔壁的案號14409、14407，與枋寮的14734、14816，也有同一天到枋寮醫院急診及門診。

另外，祕魯嬤孫在6月14日送枋寮醫院急診，因為等待採檢結果及打點滴，曾在急診室待了10小時，同一天，枋寮案2名確診者也到枋寮醫院門診，雖然分別在急診或門診就醫，但其間的關聯性還要在釐清，如果上廁所或到該院唯一的藥局領藥，不排除可能有接觸到的可能，縣府團隊不敢大意，火速提升防疫層級。