屏東日前發生Delta變異株入侵，衛生及警政單位獲報後立即進行大規模疫調，以防捕有漏網之魚，造成疫情擴散爆發。枋寮分局上周協助衛生所尋找匡列對象時，發現其中一名陳姓男子因竊盜案未入監服刑，今年5月遭到通緝，經過追查，發現陳姓男子躲在山區果園內，專案小組進行圍捕後當場將陳嫌逮捕，卻發現陳已經感冒還流鼻水，嚇得員警立刻穿上防護衣，派遣防疫專車將陳載到集中檢疫所隔離，幸好初步篩檢為陰性，讓大家虛驚一場。

專案小組員警逮捕陳嫌後也由衛生局人員在現場幫同仁做全身消毒，確保雙方安全。(戴志揚翻攝)

警方調查，枋寮枋局接到衛生局通知，要進行枋寮地區第二波Delta病毒疫調任務後，分配到29人需逐一協助衛生單位通知送往集中檢疫所，過程中發現一名40多歲陳姓男子，人不在登記的戶籍地點。

經調閱身分資料後發現，陳姓男子為竊盜通緝犯，因案遭判刑一年多，預計今年5月要入監服刑，但是卻落跑遭到通緝，日前發現陳嫌躲在山區果園內，專案小組比照重大刑案積極偵辦，調閱監視器並運用偵訊技巧發現落角處。

但專案小組圍捕後，卻發現陳嫌出現感冒症狀，在現場還不斷流鼻水，令專案小組人員心裡發毛，立刻穿上隔離衣，同時也請衛生局人員在場幫警方及陳嫌進行全身消毒，並派遣防疫專車送到集中隔離所。

警方表示，陳嫌當時有感冒流鼻水徵狀，警方不敢大意，除全程著防護衣外並通知衛生局人員到場協助，經評估後由防疫專車送隔離所隔離，該通緝犯初步篩檢為陰性，然仍須待隔離期滿後再行偵辦，於逮捕後也由衛生局人員在現場幫同仁做全身消毒，確保雙方安全。